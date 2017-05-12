Жозе Моуринью: У «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведет за это время три матча
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы-2016/17.
- С «Аяксом» будет сложно. У них молодая и сильная команда. Кроме того, они закончат чемпионат уже в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление. В то время как мы проведем три матча за это же время, - заявил Моуринью.
Напомним, финал Лиги Европы состоится 24 мая в Швеции.
На стадии полуфинала турнира «Манчестер Юнайтед» одолел «Сельту». «Аякс» по сумме двух матчей оказался сильнее «Лиона».
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция