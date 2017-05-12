Жозе Моуринью: У «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведет за это время три матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы-2016/17.

- С «Аяксом» будет сложно. У них молодая и сильная команда. Кроме того, они закончат чемпионат уже в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление. В то время как мы проведем три матча за это же время, - заявил Моуринью.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 24 мая в Швеции.

На стадии полуфинала турнира «Манчестер Юнайтед» одолел «Сельту». «Аякс» по сумме двух матчей оказался сильнее «Лиона».