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Жозе Моуринью: У «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведет за это время три матча

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы-2016/17.

- С «Аяксом» будет сложно. У них молодая и сильная команда. Кроме того, они закончат чемпионат уже в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление. В то время как мы проведем три матча за это же время, - заявил Моуринью.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 24 мая в Швеции.

На стадии полуфинала турнира «Манчестер Юнайтед» одолел «Сельту». «Аякс» по сумме двух матчей оказался сильнее «Лиона».

Матч

Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)

Голы

Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас

Предупреждения:

Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90

Удаления:

Байи, 88 - Ронкалья, 87

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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