Эдвин ван дер Сар: «Аякс» предоставляет молодым футболистам шансы и возможности
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар отметил продуктивную работу голландского клуба с молодыми игроками.
- Мы предоставляем молодым футболистам шансы и возможности. Стараемся не только тренировать нашу молодежь, но и обучать ее в других областях. Нужно знать историю клуба. Кто его создал? Мы хотим показать это своим игрокам, чтобы они знали, кто защищал цвета «Аякса» в прошлом, - заявил ван дер Сар.
Напомним, 24 мая в Швеции «Аякс» в финал Лиги Европы сразится с «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что Эдвин ван дер Сар ранее выигрывал Лигу чемпионов в составе обоих клубов.
Матч
Голы
Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт
Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш
Предупреждения:
Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68
Удаления:
нет - Виргевер, 84
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция