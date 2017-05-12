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Эдвин ван дер Сар: «Аякс» предоставляет молодым футболистам шансы и возможности

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар отметил продуктивную работу голландского клуба с молодыми игроками.

- Мы предоставляем молодым футболистам шансы и возможности. Стараемся не только тренировать нашу молодежь, но и обучать ее в других областях. Нужно знать историю клуба. Кто его создал? Мы хотим показать это своим игрокам, чтобы они знали, кто защищал цвета «Аякса» в прошлом, - заявил ван дер Сар.

Напомним, 24 мая в Швеции «Аякс» в финал Лиги Европы сразится с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Эдвин ван дер Сар ранее выигрывал Лигу чемпионов в составе обоих клубов.

Матч

Лион - Аякс - 3:1 (2:1)

Голы

Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).

Состав

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт

Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш

Предупреждения:

Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68

Удаления:

нет - Виргевер, 84

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция


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