Эдвин ван дер Сар: «Аякс» предоставляет молодым футболистам шансы и возможности

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар отметил продуктивную работу голландского клуба с молодыми игроками.

- Мы предоставляем молодым футболистам шансы и возможности. Стараемся не только тренировать нашу молодежь, но и обучать ее в других областях. Нужно знать историю клуба. Кто его создал? Мы хотим показать это своим игрокам, чтобы они знали, кто защищал цвета «Аякса» в прошлом, - заявил ван дер Сар.

Напомним, 24 мая в Швеции «Аякс» в финал Лиги Европы сразится с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Эдвин ван дер Сар ранее выигрывал Лигу чемпионов в составе обоих клубов.