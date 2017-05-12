Петер Бос: Первый тайм шокировал игроков «Аякса», и все-таки мы выстояли
Главный тренер «Аякса» Петер Бос отметил, что выход в финал Лиги Европы дался его подопечным очень нелегко.
- Несмотря на хорошее начало, матч получился неоднозначным. В первом тайме мы контролировали ход игры, но вдруг соперник получил право на пенальти, а затем тут же забил еще один мяч. Конечно, это был шок для моих игроков, которые сидели в раздевалке с поникшими головами.
Команда хорошо играла в первом тайме, но впереди был соперник. После перерыва нам пришлось очень тяжело. «Лион» активно прессинговал, создавал голевые моменты, и так продолжалось до самого конца. И все-таки мы выстояли. Думаю, по сумме двух матчей «Аякс» заслуженно вышел в финал, - заявил Бос.
Напомним, финал Лиги Европы состоится 24 мая в Швеции.
На стадии полуфинала турнира «Манчестер Юнайтед» одолел «Сельту». «Аякс» по сумме двух матчей оказался сильнее «Лиона».
Матч
Голы
Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт
Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш
Предупреждения:
Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68
Удаления:
нет - Виргевер, 84
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция