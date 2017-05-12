Петер Бос: Первый тайм шокировал игроков «Аякса», и все-таки мы выстояли

Главный тренер «Аякса» Петер Бос отметил, что выход в финал Лиги Европы дался его подопечным очень нелегко.

- Несмотря на хорошее начало, матч получился неоднозначным. В первом тайме мы контролировали ход игры, но вдруг соперник получил право на пенальти, а затем тут же забил еще один мяч. Конечно, это был шок для моих игроков, которые сидели в раздевалке с поникшими головами.

Команда хорошо играла в первом тайме, но впереди был соперник. После перерыва нам пришлось очень тяжело. «Лион» активно прессинговал, создавал голевые моменты, и так продолжалось до самого конца. И все-таки мы выстояли. Думаю, по сумме двух матчей «Аякс» заслуженно вышел в финал, - заявил Бос.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 24 мая в Швеции.

На стадии полуфинала турнира «Манчестер Юнайтед» одолел «Сельту». «Аякс» по сумме двух матчей оказался сильнее «Лиона».