«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и вышел в финал конференции

Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» выиграли серию второго раунда плей-офф НБА у «Хьюстон Рокетс».

В шестом матче, который проходил на площадке «Хьюстона», «Шпоры» одержали уверенную победу - 114:75. Счет в серии стал 4-2 в их пользу.

Лучшим на паркете был тяжелый форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж: он набрал 34 очка и сделал 12 подборов.

Отметим, что игру в Техасе пропускали лидеры «Сперс» - разыгрывающий Тони Паркер и форвард Кавай Леонард.

В финале Западной конференции «Сан-Антонио» сразится с «Голден Стэйт».

Матч Хьюстон - Сан-Антонио - 75:114 Место и дата 12 мая 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция



