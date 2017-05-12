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«Терек» прошел лицензирование в РФС

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

«Терек» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, сообщает официальный сайт клуба. 

«Футбольный клуб «Терек» Грозный им.А.А.Кадырова успешно прошел процедуру лицензирования в Российском Футбольном Союзе. Ответственный за процедуру от клуба  заместитель генерального директора Шарпуди Джунидов отметил, что грозненский клуб выполнил все требования по административному, финансовому, спортивному критериям, претензий и замечаний нет.

Таким образом, «Терек» получил лицензию на участие в соревнованиях РФС в сезоне 2017-2018 годов», - говорится в сообщении.

В данный момент «Терек» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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