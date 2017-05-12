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Элвис Мерзликинс: Мне было бы интересно сыграть против Овечкина. Жаль, что он не приедет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс расстроился из-за того, что ему не доведется сыграть против Александра Овечкина на чемпионате мира-2017.

- Знаю, что Овечкин опасный, но это мой любимый игрок. Мне было бы интересно сыграть против него. Жаль, что он не приедет. В прошлом году получилось неудачно: мы играли с командой России, а он приехал позже. Мне очень хотелось сыграть против него.

Для меня это вызов, а ему эта встреча ничем не грозила бы. Просто хочется видеть его, ощутить эти «ван-таймеры». Это интересно! Интересно видеть, сколько не хватает до их уровня, - заявил Мерзликинс.

Напомним, «Вашингтон» Александра Овечкина уступил «Питтсбургу» в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3-4. Капитан «Кэпиталс» не приедет в расположение сборной из-за травмы.

Матч Россия - Латвия состоится 15 мая в Кельне.


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