Абель Санчес: Альварес не смог потрясти Котто и Чавеса, он не сможет нокаутировать Головкина

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес уверен в том, что его подопечный победит мексиканца Сауля Альвареса.

- Если Канело не смог потрясти Чавеса и Котто, он не сможет нанести ущерб и Головкину.

У Геннадия за плечами 400 боев в любителях и профессионалах, и он не был потрясен ни в одном из этих боев. Если они верят в то, что Альварес может нокаутировать чемпиона - это хорошо. Потому что тогда у Канело хватит смелости драться на встречных курсах, - заявил Санчес.

Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе, принадлежащие бойцу из Казахстана.



