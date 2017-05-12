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Джошуа выйдет на ринг с Пулевым, если Владимир Кличко откажется от реванша

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может стать 36-летний болгарин Кубрат Пулев.

Напомним, Пулев является официальным претендентом для Джошуа по линии IBF.

По словам промоутера Энтони Эдди Хирна, Владимир Кличко пока не принял решение о том, будет ли он пользоваться своим правом на реванш с Джошуа. 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» британец нокаутировал 41-летнего украинца в 11-м раунде.

Кличко-младший взял двухнедельную паузу на отдых со своей семьей, после чего он должен рассказать о своих дальнейших намерениях.

Если повторный поединок Владимира с Джошуа все же состоится, Хирн будет просить IBF о переносе запланированного поединка Энтони с Пулевым. А в случае, если реванш Джошуа - Кличко не будет проведен, следующим оппонентом британца станет Кубрат.

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