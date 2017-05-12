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«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» - в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» - в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. «Манчестер Юнайтед» не без труда сломил сопротивление «Сельты» и вышел в финал Лиги Европы-2016/17.

2. 24 мая «МЮ» сразится за трофей с «Аяксом». Амстердамский клуб сумел устоять под натиском «Лиона» и впервые с 1996 года пробиться в финал еврокубка.

3. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью уже посетовал на то, что у соперников будет более удобный график для подготовки к решающей битве.

4. А бывший капитан «красных дьяволов» ирландец Рой Кин полагает, что нынешняя игра команды не выдерживает критики.

5. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предложил радикальное решение проблемы с качеством газона на стадионе «Санкт-Петербург».

6. Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA в Мадриде. Она переиграла обидчицу Марии Шараповой канадку Эжени Бушар.

7. Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир оценил перспективы в команде бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы.

8. На чемпионате мира по хоккею-2017 канадцы одержали непростую победу над хозяевами турнира французами, а шведы прервали победное шествие команды Латвии. Игроки продолжают обсуждать отсутствие Александра Овечкина в дозаявке россиян.

9. «Сан-Антонио» в отсутствие Тони Паркера и Кавая Леонарда разгромил «Хьюстон» и пробился в полуфинал плей-офф НБА. Теперь титулованной, но возрастной команде Грегга Поповича предстоит встреча со звездным «Голден Стэйт».

10. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может провести следующий поединок с болгарином Кубратом Пулевым. Но окончательное решение будет зависеть от позиции Владимира Кличко, имеющего внеочередное право на реванш с британцем.

Видео дня: Алексей Смертин: Посчастливилось сыграть на одном поле с Диего Марадоной

Блог дня: Интересно, теперь-то Леонсис точно отпустит Овечкина на Олимпиаду?


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