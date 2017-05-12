Лукаку стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в межсезонье

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку возглавил список приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

Главный тренер команды Жозе Моуринью попросил руководство клуба включиться в борьбу за 23-летнего бельгийца, на которого также активно претендует «Челси».

В марте Лукаку отказался продлевать контракт с «Эвертоном», заявив, что хочет стать форвардом мирового уровня, для чего необходима соответствующая платформа.

При этом контракт Лукаку с «Эвертоном» действует еще два года. В 2014 году форвард перешел в клуб как раз из «Челси» за 28 миллионов фунтов. Сейчас мерсисайдцы рассчитывают утроить трансферную стоимость Лукаку. И нынешние лидеры премьер-лиги являются главными претендентами на игрока.

В пользу «Манчестер Юнайтед» может сыграть только факт агент. Интересы Лукаку представляет Мино Райола, который также ведет дела игроков «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, Поля Погба и Генриха Мхитаряна.

Напомним, Лукаку возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги, забив 24 гола в 35 матчах чемпионата.