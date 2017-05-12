Джон Купер: Десять дней хватило, чтобы понять, что Ли – образец профессионализма
Главный тренер
сборной Канады Джон Купер после матча чемпионата мира с Францией (3:2)
высказался о защитнике магнитогорского «Металлурга» Крисе Ли.
«Криса Ли я знаю всего десять дней, но это были очень хорошие десять дней, которых хватило, чтобы понять, что этот хоккеист – образец профессионализма.
Он всегда знает, что делать с шайбой, всегда спокоен и может успокоить ребят на скамейке. Также он хорош в большинстве», – приводит «Р-Спорт» слова Купера.
Напомним, матч с Францией стал дебютным для 36-летнего игрока обороны в составе сборной Канады. В этой игре Ли сделал результативную передачу, нанес четыре броска по воротам и заработал две минуты штрафа.
Сборная Канады одержала четвертую победу на турнире и с 12 очками лидирует в группе B. В субботу «кленовые листья» сыграют со Швейцарией. Начало матча – 21:15 (мск).
Матч
Канада - Франция - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
О'Райлли (Маккиннон, Шайфли), 5:19 (1:0). Даме-Малка (Ритц, Реч), 9:00 (1:1). Флери (да Коста С., Овитю), 21:37 (1:2 - бол.). Жиру (Ли), 39:11 (2:2 - бол.). Власич 42:22 (3:2).
Место и дата
11 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция