Джон Купер: Десять дней хватило, чтобы понять, что Ли – образец профессионализма

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после матча чемпионата мира с Францией (3:2) высказался о защитнике магнитогорского «Металлурга» Крисе Ли.

«Криса Ли я знаю всего десять дней, но это были очень хорошие десять дней, которых хватило, чтобы понять, что этот хоккеист – образец профессионализма.

Он всегда знает, что делать с шайбой, всегда спокоен и может успокоить ребят на скамейке. Также он хорош в большинстве», – приводит «Р-Спорт» слова Купера.

Напомним, матч с Францией стал дебютным для 36-летнего игрока обороны в составе сборной Канады. В этой игре Ли сделал результативную передачу, нанес четыре броска по воротам и заработал две минуты штрафа.

Сборная Канады одержала четвертую победу на турнире и с 12 очками лидирует в группе B. В субботу «кленовые листья» сыграют со Швейцарией. Начало матча – 21:15 (мск).