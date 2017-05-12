Светлана Кузнецова: В первом сете я могла сделать больше брейков
Девятая ракетка мира
Светлана Кузнецова подвела итоги матча ¼ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Эжени Бушар из Канады (6:4, 6:0).
«Я не знала, чего ждать, так как я давно не играла с Эжени. В Сиднее мы с ней немного тренировались вместе. Но сейчас мы играли на грунте, она одержала несколько побед здесь. И я хотела посмотреть, как она это делает.
У меня сложилось ощущение, что в первом сете я могла сделать больше брейков. Но кое-что не получилось. В перерыве между сетами я провела хорошую работу над ошибками. Думаю, в начале второго – я стала играть лучше, больше контролировала ситуацию. Я понимала, что происходит на корте в каждом розыгрыше», – приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.
Напомним, соперницей Кузнецовой по полуфиналу станет Кристина Младенович из Франции, которая занимает 17-е место в рейтинге WTA.
Матч
Бушар Э. (Канада) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 0:6
Место и дата
11 мая 22:30, , Онлайн-трансляция