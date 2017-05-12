Кристина Младенович: После того как мы встали в пару, Кузнецова говорит, что я ей помогаю
17-я ракетка мира
Кристина Младенович после победы над Сораной Кырстей из Румынии (6:4, 6:4) в ¼ финала
турнира WTA Mutua Madrid Open высказалась о Светлане Кузнецовой.
«Света – мой партнер по паре. У нас отлично получается играть вместе. Это очень здорово. После того как мы объединились в пару, она говорит, что я ей помогаю.
Мы получаем удовольствие от времени, проведенного вместе: тренировки, разминки, парные матчи. У нее большой игровой опыт. Она вернулась к своей форме и сейчас показывает, возможно, свой лучший теннис в карьер. Хотя раньше она уже выигрывала турниры «Большого шлема», – приводит слова Младенович официальный сайт WTA.
Напомним, Кузнецова и Младенович сыграют друг с другом в полуфинале турнира в Мадриде. До этого они встречались один раз – в сентябре 2015 года Младенович была сильнее в первом круге US Open.
Матч
Младенович К. (Франция) - Кырстя С. (Румыния) - 6:4, 6:4
Место и дата
11 мая 16:30, , Онлайн-трансляция