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Фелипе Масса: Алонсо в «500 миль Индианаполиса»? Это неправильно

Источник:  Crash.NetКомментарии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса подверг критике решение своего бывшего партнера по «Феррари» Фернандо Алонсо пропустить Гран-при Испании ради участия в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Это неправильно. Ты выступаешь в самой главной гоночной серии мира за большую команду и вместо гонки в Монако едешь в другой чемпионат.

Конечно, у них есть другие причины для этого. Даже если они связаны с Фернандо или «Хондой». Я уважаю его за то, что он делает. Это будет для него совершенно новый, очень сложный опыт, но это неправильно.

Вы можете спросить об этом любого руководителя в истории Формулы-1. Но как я сказал, у Алонсо были совершенно разные причины для этого», – приводит Crash.Net слова испанца.

Напомним, Гран-при Монако пройдет 28 мая. На одну гонку Алонсо заменит в «Макларене» британец Дженсон Баттон.

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