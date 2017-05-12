Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  Вест Бромвич- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анастасия Севастова: Даже я сама не ожидала от себя таких результатов

Комментарии

22-я ракетка мира Анастасия Севастова после выхода в ½ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде призналась, что не рассчитывала на такие результаты после возобновления карьеры.

«Да конечно, я ожидала этого (смеется). Нет-нет. Когда вы возвращаетесь и начинаете с фьючерсов и челленджеров, нельзя ожидать такого. Спустя два года быть на подступах к первой двадцатке рейтинга… Думаю, никто не ждал этого, даже я сама», – приводит WTA Insider слова Севастовой.

Напомним, Севастова, которой сейчас 27 лет, приостановила карьеру в 2013 году, а вернулась на корт в 2015 году.

В полуфинале соперницей латвийской теннисистки станет восьмая ракетка мира Симона Халеп.

Матч

Бертенс К. (Голландия) - Севастова А. (Латвия) - 3:6, 3:6

Место и дата

11 мая 15:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристина Младенович: После того как мы встали в пару, Кузнецова говорит, что я ей помогаю17-я ракетка мира Кристина Младенович после победы над Сораной Кырстей из Румынии (6:4, 6:4) в ¼ финала турнира WTA Mutua Madrid Open высказалась о Светлане Кузнецовой.Светлана Кузнецова: В первом сете я могла сделать больше брейковДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова подвела итоги матча ¼ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Эжени Бушар из Канады (6:4, 6:0).Кузнецова обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в МадридеРоссиянка Светлана Кузнецова стала последней полуфиналисткой турнира WTA, который проходит в Мадриде.Севастова вышла в полуфинал в Мадриде и сыграет с Халеп22-я ракетка мира Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.Бушар стала соперницей Кузнецовой по четвертьфиналу турнира в МадридеКанадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 5,4 миллиона долларов.Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде22-я ракетка мира Анастасия Севастова выиграла у Лары Арруабаррены из Испании в матче третьего круга турнира WTA Mutua Madrid Open.Кузнецова обыграла Ван Цян из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, одолев представительницу Китая Ван Цян, вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (6:4, 7:5.).Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификациюЭкс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.«Ювентус» в финале ЛЧ, отставка тренера «Интера» и забавный конкурс от Промеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разрядеРоссийский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.Халеп обыграла Винчи во втором круге турнира в МадридеРумынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над итальянкой Робертой Винчи во втором круге турнира в Мадриде.Шарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла БушарШарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла БушарШарапова во втором раунде в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар, выступившей с жесткой критикой в адрес россиянки за пару дней до матча.Касаткина вместе с американкой Атаво не смогла выйти во второй круг парного турнира в МадридеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина и представительница США Ракель Атаво не смогли пробиться во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде.Карла Суарес Наварро: Победа над Возняцки многое значит для меня24-я ракетка мира Карла Суарес Наварро прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:4, 2:6, 6:2) в матче второго круга турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.Анастасия Павлюченкова: Есть ощущение, что раньше я не отрабатывала на 100 процентов возможностей16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, как он сочетает тренировки с повседневной жизнью.Шарапова получит wild card на турнире в БирмингемеПятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получит wild card на турнире WTA Aegon Classic в Бирмингеме, сообщает The Times.Эжени Бушар: Люди разделяют мое мнение по Шараповой, но боятся сказать вслухКанадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде.Мария Шарапова: Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не повлиялаРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение Эжени Бушар (5:7, 6:2, 4:6) во втором круге турнира в Мадриде.Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в МадридеШарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова в матче второго раунда турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 7:5, 2:6, 6:4.Кузнецова в паре с Младенович проиграла на турнире в МадридеРоссиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде.
Хоккей
Элвис Мерзликинс: Мне было бы интересно сыграть против Овечкина. Жаль, что он не приедет
Баскетбол
«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и вышел в финал конференции
Футбол
Петер Бос: Первый тайм шокировал игроков «Аякса», и все-таки мы выстояли
Футбол
Жозе Моуринью: У «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведет за это время три матча
все новости
Анастасия Севастова
Анастасия Севастовавсе новости
Mutua Madrid Open
Mutua Madrid Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour