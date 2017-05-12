Анастасия Севастова: Даже я сама не ожидала от себя таких результатов
22-я ракетка мира
Анастасия Севастова после выхода в ½ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде призналась, что не рассчитывала на такие результаты
после возобновления карьеры.
«Да конечно, я ожидала этого (смеется). Нет-нет. Когда вы возвращаетесь и начинаете с фьючерсов и челленджеров, нельзя ожидать такого. Спустя два года быть на подступах к первой двадцатке рейтинга… Думаю, никто не ждал этого, даже я сама», – приводит WTA Insider слова Севастовой.
Напомним, Севастова, которой сейчас 27 лет, приостановила карьеру в 2013 году, а вернулась на корт в 2015 году.
В полуфинале соперницей латвийской теннисистки станет восьмая ракетка мира Симона Халеп.
Матч
Бертенс К. (Голландия) - Севастова А. (Латвия) - 3:6, 3:6
Место и дата
11 мая 15:00, , Онлайн-трансляция