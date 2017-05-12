Рон Хекстолл: «Филадельфия» хочет видеть Любимова в команде на следующий год

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл заявил, что клуб рассчитывает на форварда Романа Любимова в следующем сезоне.

«Любимов здорово начал сезон, в первых 30-35 матчах он выглядел очень хорошо, вторая половина сезона ему уже не так удалась. Роман – качественный игрок, у него хорошие физические данные, рабочая этика – на высшем уровне. Нам бы хотелось, чтобы он весь год провел на том уровне, который показывал в первой половине сезона, но понятно, что ему было непросто, потому что это был его дебют в НХЛ, ему нужно было адаптироваться. В ближайшее время нам нужно будет принять определенные решения по составу, но в целом я бы сказал, что мы хотим видеть его в команде на следующий год, мы заинтересованы в Любимове», – приводит «Р-Спорт» слова Хекстолла.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 6 (4+2) очков в 47 матчах регулярного чемпионата за «Филадельфию». Контракт нападающего с «летчиками» был рассчитан на один год.

Сейчас Любимов находится в расположении сборной России на чемпионате мира, но пока не включен в заявку на турнир.