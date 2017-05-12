Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  Вест Бромвич- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» и «Фламенго» близки к договоренности по трансферу Винисиуса Жуниора

Источник:  MarcaКомментарии

«Реал» и «Фламенго» могут уже в пятницу согласовать условия трансфера полузащитника Винисуса Жуниора, сообщает Marca.

За переход 16-летнего бразильца «Реал» заплатить бразильскому клубу 45 миллионов евро. Принципиальная договоренность уже достигнута, при этом клубам необходимо урегулировать некоторые детали трансфера.

Ожидается, что Винисиус проведет как минимум еще один сезон во «Фламенго», за который начнет играть уже с ближайшего матча.

Напомним, лучший бомбардир и самый ценный игрок юношеского Кубка Америки (U17) сделал выбор в пользу «Реала», несмотря на уговоры своего звездного соотечественника Неймара перейти в «Барселону».

Винисиус является воспитанником «Фламенго» и ранее также выиграл с национальной командой чемпионат Южной Америки для игроков до 15 лет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Diario Gol.«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной ШвейцарииКак сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.Лукаку стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в межсезоньеФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку возглавил список приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.Буффон и Роналду, они, если честно... О финале Лиги чемпионовБуффон и Роналду, они, если честно... О финале Лиги чемпионовСоветский спорт» - о противостоянии двух легенд, которое ждет нас 3 июня в Кардиффе, в финале Лиги чемпионов.«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона»Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионовСтала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезонаИспанский специалист Марселино Гарсия Торал возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.Миллион евро за 4 часа. Как Роналду делает деньгиМиллион евро за 4 часа. Как Роналду делает деньгиВ опубликованной книге Football Learks: The Dirty Buseness of Football много интересного.Нани опроверг информацию об уходе из «Валенсии»Полузащитник сборной Португалии Нани, перешедший в «Валенсию» минувшим летом из «Фенербахче», сообщил, что намерен продолжить выступления в испанской примере.Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом ИскоГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.Де Шильо отказался продлевать контракт с «Миланом» и может перейти в «Ювентус»Защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо не собирается продлевать контракт с «Миланом» и планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.Торрес – Роналду: Что с тобой происходит, клоун? (видео)Форвард «Атлетико»Фернандо Торрес и нападающий «Реала» Криштиану Роналду ввязались в словесную перепалку во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.Компания из Саудовской Аравии арендует Роналду за 920 тысяч фунтовКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Mirror, компания из Саудовской Аравии заплатит 920 тысяч фунтов за время, проведенное с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Габи: Волшебная игра Бензема отбросила «Атлетико» от нашей мечтыКапитан мадридского «Атлетико» Габи Фернандес дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале»Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).«У «Атлетико» не было инстинкта убийцы». Обзор испанской прессы«У «Атлетико» не было инстинкта убийцы». Обзор испанской прессы«Советский спорт» пробежался по самым известным испанским газетам и посмотрел, как в стране отреагировали на мадридское дерби.Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний об ответном матче «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.
Хоккей
Неделя звезд хоккея пройдет в 2018 году в Астане
Хоккей
Рон Хекстолл: «Филадельфия» хочет видеть Любимова в команде на следующий год
Хоккей
Джон Купер: Десять дней хватило, чтобы понять, что Ли – образец профессионализма
Футбол
Лукаку стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в межсезонье
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы