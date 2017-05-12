«Реал» и «Фламенго» близки к договоренности по трансферу Винисиуса Жуниора

«Реал» и «Фламенго» могут уже в пятницу согласовать условия трансфера полузащитника Винисуса Жуниора, сообщает Marca.

За переход 16-летнего бразильца «Реал» заплатить бразильскому клубу 45 миллионов евро. Принципиальная договоренность уже достигнута, при этом клубам необходимо урегулировать некоторые детали трансфера.

Ожидается, что Винисиус проведет как минимум еще один сезон во «Фламенго», за который начнет играть уже с ближайшего матча.

Напомним, лучший бомбардир и самый ценный игрок юношеского Кубка Америки (U17) сделал выбор в пользу «Реала», несмотря на уговоры своего звездного соотечественника Неймара перейти в «Барселону».

Винисиус является воспитанником «Фламенго» и ранее также выиграл с национальной командой чемпионат Южной Америки для игроков до 15 лет.