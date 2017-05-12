Неделя звезд хоккея пройдет в 2018 году в Астане

КХЛ определилась с местом проведения Недели звезд хоккея в следующем сезоне. Она пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане и включит в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ, в том числе Мастер-шоу.

Соглашение об этом было подписано в пятницу между КХЛ и «Барысом». В церемонии приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев.

«Решение о предоставлении Астане права проведения Недели звезд хоккея 2018 было принято после изучения поступивших в лигу заявок от четырех городов-кандидатов, в число которых также вошли Владивосток, Казань и Хельсинки. По итогам работы специальной комиссии КХЛ, которая провела оценку каждой заявки на предмет соответствия всем критериям, руководство лиги сделало выбор в пользу Астаны», – говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, столица Казахстана стала девятым в истории и третьим от конференции «Восток» (после Челябинска-2013 и Уфы-2017) городом, который примет Матч звезд КХЛ.