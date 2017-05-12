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Дмитрий Чернышенко: Жители Казахстана с особой радостью примут Неделю звезд хоккея

Источник:  КХЛКомментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение лиги провести Неделю звезд хоккея следующего сезона в Астане.

«Выбор Астаны как места проведения Недели звезд хоккея 2018 не случаен. Столица Казахстана – удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ.

Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звезд и всех гостей и участников этого значимого события. Как и год назад в Уфе, мы заключили особое соглашение, которое обеспечит высокий уровень организации и координации при подготовке к мероприятию. Уверен, что Астана-2018 станет памятной страницей в многолетней истории звездного шоу», – приводит слова Чернышенко официальный сайт КХЛ.

Напомним, Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане и включит в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ, в том числе Мастер-шоу.

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