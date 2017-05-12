Президент «Барыса»: Очень почетно, что в десятый сезон КХЛ Неделя звезд хоккея пройдет в Астане

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал решение КХЛ о проведении Недели звезд хоккея следующего сезона в Астане.

«Сегодня действительно важный исторический день не только для «Барыса» и Астаны, но и всего Казахстана. Принять у себя Матч звезд КХЛ, который уже трансформировался в целую неделю хоккейного праздника – это давняя мечта всех ценителей этой замечательной игры в нашей стране.

Республика празднует 25-летие своей независимости, скоро в столице пройдёт всемирная выставка EXPO-2017, а сегодня мы получили право принять такой престижный спортивный форум, как Неделя звезд хоккея.

Коллектив «Барыса» и нашей красавицы-арены приложат максимум усилий, чтобы это мероприятие в Астане стало незабываемым и ярким. Тем более, что оно будет юбилейным, десятым в истории КХЛ. Очень почетно, что выбор лиги сделан в пользу Казахстана», – приводит слова Шопобаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане и включит в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ, в том числе Мастер-шоу.