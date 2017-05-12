Бодул признан лучшим игроком «Амкара» в апреле

Форвард «Амкара» Дарко Бодул признан лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков.

Опрос проходил в социальной сети «ВКонтакте». За 28-летнего хорватского нападающего проголосовало 52,4 процента участников опроса.

В апреле Бодул провел пять матчей премьер-лиги и забил три гола. Он помог «Амкару» уйти от поражения в матче с «Уфой» (1:1) и сделал дубль в ворота «Локомотива» (3:3).

Второе место занял полузащитник Роланд Гиголаев (13,2%), третье – полузащитник Януш Гол (8,7%). Всего в голосовании приняло участие более 2 500 человек.

Напомним, 13 мая в 28-м туре «Амкар» сыграет со «Спартаком» на стадионе «Звезда» в Перми. Начало матча – 14:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча