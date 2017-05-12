Сергей Веденеев: Даже Анчелотти не исправит ситуацию в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о проблемах питерской команды в нынешнем сезоне, отметив, что смена тренера не пойдет на пользу сине-бело-голубым.

«Не устану повторять: в «Зените» нет быстрых игроков. Пока эта ситуация не будет исправлена, о коренном переломе в игре команды говорить не приходится. Как может побеждать команда, игроки которой уступают в скорости сопернику? Поэтому не может «Зенит» поставить в тупик оборону, бьётся в бесплодных позиционных атаках.

Если задача стоит побеждать в каждом матче, то вопрос выглядит риторическим. Почему не были приобретены быстрые игроки или почему они не играют, если есть, – это вопрос к руководству. Какой бы тренер ни пришел, ничего не изменится без новых, быстрых футболистов. Анчелотти, Раньери, хоть кто другой, будь он даже семи пядей во лбу, не исправит ситуацию, если соперник превосходит зенитовцев в скорости.

Луческу в новой экономической ситуации, когда классные легионеры покинули РФПЛ, казался оптимальной фигурой. К нему в «Шахтер» приходили молодые бразильцы, которые вырастали в звезд и выступают чуть ли не во всех ведущих национальных чемпионатах. Но в «Зените» так не получилось. Эрнани – пример самый яркий», – цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к наставнику «Фиорентины» Палу Соузе, а также экс-рулевому «Лестера» Клаудио Раньери.