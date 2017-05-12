У Карреры есть предложение от аутсайдера серии A, а также вариант в топ-7 Франции

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера имеет предложения от клубов из Италии и Франции, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, по нынешнему контракту 53-летний итальянец зарабатывает намного меньше миллиона евро в год. В ближайшее время Каррера проведет с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном переговоры по новому соглашению.

В то же время у Карреры есть предложение из серии А (уровня стоящего на вылет «Дженоа»), а также вариант в топ-7 Франции. «Отъезд из «Спартака» – для Массимо не самоцель, но, если он почувствует, что после первого места клуб не планирует развиваться, это может сыграть свою роль», – говорится на официальном сайте «Матч ТВ».

Также ожидается, что в следующем сезоне в тренерском штабе Карреры появится ассистент из Италии.

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом России.