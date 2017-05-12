«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной Швейцарии

Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».

Согласно источнику, на игрока сборной Швейцарии претендует «Милан», который договорился с руководством немецкого клуба о его трансфере за 18 млн евро.

Однако, в стане сине-гранатовых уверены, что им удастся перехватить футболиста «волков». «Барселона» гарантирует защитнику участие в Лиге чемпионов, в то время, как «Милан» этого сделать не может.

При этом источник уверяет, что Родригес всю жизнь мечтал выступать за каталонский клуб.