«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной Швейцарии
Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».
Согласно источнику, на игрока сборной Швейцарии претендует «Милан», который договорился с руководством немецкого клуба о его трансфере за 18 млн евро.
Однако, в стане сине-гранатовых уверены, что им удастся перехватить футболиста «волков». «Барселона» гарантирует защитнику участие в Лиге чемпионов, в то время, как «Милан» этого сделать не может.
При этом источник уверяет, что Родригес всю жизнь мечтал выступать за каталонский клуб.
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