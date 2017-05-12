Феллайни и Ляказетт поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Отмечается, что за награду поборются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, забивший единственный гол в ворота «Сельты» (1:1), а также форвард «Лиона» Александр Ляказетт, который оформил дубль в ворота «Аякса» (3:1).

Добавим, что в финал Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Решающая игра состоится 24 мая в Стокгольме.

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