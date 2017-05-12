Хави Грасия: Постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова»

Наставник «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ростовом» в 28-м туре РФПЛ. Напомним, игра состоится 14 мая и стартует в 19.00 мск.

«Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи «Ростова», то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова».

Я понимаю, что Бердыев долго руководил «Рубином», но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.

Что изменилось после двух побед подряд? Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.

Стало ли мне легче? Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами», – цитирует специалиста «БИЗНЕС Online».