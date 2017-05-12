Сергей Прядкин: «Тосно» в РФПЛ должно играть в том регионе, в котором зарегистрировано

Глава РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении «Тосно» в Великом Новгороде.

- В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован. Выход для «Тосно» один - играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. А смена места регистрации и юридического лица - это очень длительная процедура. Мы и РФС будем встречаться с руководством клуба на следующей неделе, будем все обсуждать. Регламенты у ФНЛ и РФПЛ разные. Посмотрим, что «Тосно» предложит с точки зрения соответствиям критериям РФПЛ, - приводит слова Прядкина ТАСС.

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Напомним, «Тосно» досрочно заняло второе место в ФНЛ и обеспечило себе прямой выход в премьер-лигу. Первое место заняло московское «Динамо».

Тосненский клуб зарегистрирован в Ленинградской области, однако из-за отсутствия подходящего по регламенту стадиона выступает в Великом Новгороде. Домашние матчи РФПЛ клуб намерен принимать там же.

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