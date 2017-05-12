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Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Diario Gol.

Согласно источнику, его агент Джонатан Барнетт встретился с представителями «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить переезд своего клиента в премьер-лигу. Отмечается, что игрок сборной Уэльса хочет выступать именно за «красных дьяволов». Переход в другой клуб АПЛ его не интересует.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист «сливочных» провел во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Бэйла в 90 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2022 года. 

Ранее Бэйл выступал в чемпионате Англии за «Саутгемптон» и «Тоттенххэм». 

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