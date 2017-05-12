Реднапп будет руководить «Бирмингемом» до конца следующего сезона
Как сообщает пресс-служба «Бирмингема», новым главным тренером команды стал английский специалист Харри Реднапп, известный по работе с «Тоттенхэмом».
Harry Redknapp is staying at Birmingham City— Birmingham City FC (@BCFC) 12 мая 2017 г.
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Напомним, наставник встал у руля клуба в апреле этого года после ухода Джанфранко Дзолы.
Отмечается, что Реднапп продлил контракт, подписанный в прошлом месяце. Теперь его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2017/18.
По итогам сезона-2016/17 команда, выиграв два матча из трех при Реднаппе, финишировала 19-й, сохранив прописку в чемпионшипе.
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