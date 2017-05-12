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Реднапп будет руководить «Бирмингемом» до конца следующего сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Бирмингема», новым главным тренером команды стал английский специалист Харри Реднапп, известный по работе с «Тоттенхэмом».

Напомним, наставник встал у руля клуба в апреле этого года после ухода Джанфранко Дзолы.

Отмечается, что Реднапп продлил контракт, подписанный в прошлом месяце. Теперь его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2017/18.

По итогам сезона-2016/17 команда, выиграв два матча из трех при Реднаппе, финишировала 19-й, сохранив прописку в чемпионшипе.

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