Федор Чалов: Для таких команд, как «Арсенал» приятнее обыграть ЦСКА, чем кого-то из своих конкурентов

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом» в 28-м туре РФПЛ. Напомним, игра состоится сегодня в Москве и стартует в 19.30 мск.

«Игра будет тяжелой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце-стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов. Впрочем, «Арсеналу» теперь все равно где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко», – приводит слова нападающего Twitter армейцев.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча на «ВЭБ Арене».