Шопобаев стал генеральным менеджером сборной Казахстана

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев назначен на пост генерального менеджера сборной Казахстана.

«У меня есть новое видение, хотелось бы это поставить на государственные рельсы. Есть определенные наметки, как дальше двигаться.

Я думаю, Казахстан с его большим населением заслуживает быть в лиге сильнейших. В связи с этим структурные изменения, причем как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме, нас ожидают», – приводит «Р-Спорт» слова Шопобаева.

Ранее Шопобаев занимал пост президента «Алматы». В сборной Казахстана он сменил Александра Корешкова.

Добавим, что в «Барысе» Шопобаев также сменил Корешкова.

В нынешнем сезоне Казахстан занял третье место в первом дивизионе и не смог вернуться в элиту.