В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА-2017
Сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате России по ММА-2017, «серебро» досталось спортсменам Центрального федерального округа, третье место заняла команда Уральского федерального округа. В личном зачете места распределились следующим образом.
до 56,7 кг
«золото»: Даитбегов Магомед (Москва)
«серебро»: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)
«бронза»: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО), Цой Андрей (ДВФО)
до 61,2 кг
«золото»Заваев Гаджимурад (УРФО)
«серебро»: Магомедов Шарапудин (ПФО)
«бронза»: Нурмагомедов Омар (СКФО), Абдулхамидов Шамиль (Москва)
до 65,8 кг
«золото»: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)
«серебро»: Ашурлаев Наби (СКФО)
«бронза»: Курбанов Рашид (ЮФО), Егоян Владимир (ЮФО)
до 70,3 кг
«золото»: Абдулхаликов Али (ЦФО)
«серебро»: Омаров Ислам (УРФО)
«бронза»: Рабаданов Гаджи (УРФО), Абдусаламов Магомед (Москва)
до 77,1 кг
«золото»: Магомедкиримов Магомед (Москва)
«серебро»: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)
«бронза»: Мусаев Шамиль (ЦФО), Магомедов Камал (ЦФО)
до 84 кг
«золото»: Хирамагомедов Гамзат (Москва)
«серебро»: Шахрудинов Магомед (УРФО)
«бронза»: Умалатов Магомед (ЮФО), Мутаев Магомед (УРФО)
до 93 кг
«золото»: Магомедов Муслим (СКФО)
«серебро»: Баширов Гаджимурад (Москва)
«бронза»: Гамзатов Шамиль (Москва), Насрудинов Насрудин (ЦФО)
свыше 93 кг
«золото»: Малыхин Анатолий (ЦФО)
«серебро»: Расулов Салимгерей (Москва)
«бронза»: Куниев Ризван (СКФО), Гончаров Евгений (ЮФО)