В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА-2017

Федор Емельяненко: В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты, но никогда никто не попадался

Известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.