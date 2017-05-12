Защитник «Торино» Дзаппакоста может перейти в «Спартак»

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста является одним из кандидатов на усилении правого фланга обороны «Спартака», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

24-летний итальянец проводит второй сезон в «Торино», а до этого играл за «Аталанту» (2014-2015) и «Авеллино» (2011-2014).

Сумма трансфера может ориентировочно составить шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дзаппакоста провел 28 матчей в серии A, забил один гол и сделал пять голевых передач.

В мае прошлого года главный тренер сборной Италии Антонио Конте включил Дзаппакосту в расширенный состав команды на Евро-2016, но в окончательную заявку защитник не попал.

Дебют Дзаппакосты в национальной команде состоялся 12 ноября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира с Лихтенштейном. После этого он выходил на поле еще в трех матчах сборной Италии.