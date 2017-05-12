Матье Вальбуэна: В этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу Европы

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).

«Очень грустно, ведь был шанс. Могли забить четвертый гол, но не получилось, хотя у соперника было на игрока меньше, – сказал L’Equipeпосле ответного матча ½ финала Лиги Европы против «Аякса» (3:1) полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна. – Но не сегодня мы упустили возможность пробиться в финал, а в первом матче. Мало кто думал, что мы дойдем до полуфинала. Думаю, в этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу Европы».

Напомним, в первом матче в Амстердаме «Аякс» победил (4:1) и сыграет в финале с «Манчестер Юнайтед».