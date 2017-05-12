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Матье Вальбуэна: В этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу Европы

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).

«Очень грустно, ведь был шанс. Могли забить четвертый гол, но не получилось, хотя у соперника было на игрока меньше, – сказал L’Equipeпосле ответного матча ½ финала Лиги Европы против «Аякса» (3:1) полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна. – Но не сегодня мы упустили возможность пробиться в финал, а в первом матче. Мало кто думал, что мы дойдем до полуфинала. Думаю, в этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу Европы».

Напомним, в первом матче в Амстердаме «Аякс» победил (4:1) и сыграет в финале с «Манчестер Юнайтед».

Матч

Лион - Аякс - 3:1 (2:1)

Голы

Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).

Состав

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт

Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш

Предупреждения:

Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68

Удаления:

нет - Виргевер, 84

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция

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