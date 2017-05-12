Матье Вальбуэна: В этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу Европы
Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).
«Очень грустно, ведь был шанс. Могли забить четвертый гол, но не получилось, хотя у соперника было на игрока меньше, – сказал L’Equipeпосле ответного матча ½ финала Лиги Европы против «Аякса» (3:1) полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна. – Но не сегодня мы упустили возможность пробиться в финал, а в первом матче. Мало кто думал, что мы дойдем до полуфинала. Думаю, в этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу Европы».
Напомним, в первом матче в Амстердаме «Аякс» победил (4:1) и сыграет в финале с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Голы
Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт
Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш
Предупреждения:
Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68
Удаления:
нет - Виргевер, 84
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция