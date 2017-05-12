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Вице-президент ФИФА: Рано или поздно представитель России появится в совете ФИФА

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент ФИФА, президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа заявил, что Россия восстановит свое представительство в совете ФИФА.

Напомним, в марте стало известно о том, что кандидатура президента РФС Виталия Мутко не была допущена в совет ФИФА из-за того, что он занимает должность вице-премьера правительства России.

«Не думаю, что имидж России в футболе как-то пострадал после этого решения. Господин Мутко проделал потрясающую работу и в ФИФА, и в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций). Уверен, что рано или поздно в совете ФИФА появится представитель России, это лишь вопрос времени», – приводит ТАСС слова Аль-Халифы.

Добавим, что одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.

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