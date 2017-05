Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в апреле (видео)

Как сообщает Twitter АПЛ, гол полузащитника «Челси» Педро Родригеса признан лучшим в английской премьер-лиге по итогам прошлого месяца.

Напомним, игрок сборной Испании отличился в матче 35-го тура против «Эвертона», который состоялся 30 апреля (3:0).

.@_Pedro17_ has won the Premier League’s Goal of the Month award for the second time this season with this beauty against Everton! 👌 pic.twitter.com/JL0Dzf9xNC