Александр Ляказетт: Обменял бы мои голы на финал Лиги Европы
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).
«Очень расстроены, выложились полностью, – сказал L’Equipe Ляказетт, забивший два гола. – Здорово отработали и болельщики – поддержка была великолепная. Счастье играть в такой обстановке. Вот только надо было забивать четвертый гол – имели ведь возможность. Вдвойне жалко и потому что, играю сейчас в клубе, который меня воспитал, когда еще будет шанс пробиться так далеко. Перед матчем мы учли ошибки первого в гостях. Эти две игры – главные в сезоне. Начали энергично, как и требовалось по установке, в первые пятнадцать минут выглядели очень сильно, и в дальнейшем играли прилично. Максвелл (Корне – прим. ред.) сделал все правильно, вот только промахнулся на пару сантиметров (на 89-й минуте матча бил с угла вратарской – прим. ред.). Обменял бы мои голы гола на финал Лиги Европы».
Напомним, «Аякс» победил (4:1) в первом матче в Амстердаме и сыграет в финале с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Голы
Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт
Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш
Предупреждения:
Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68
Удаления:
нет - Виргевер, 84
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция