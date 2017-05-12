Александр Ляказетт: Обменял бы мои голы на финал Лиги Европы

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).

«Очень расстроены, выложились полностью, – сказал L’Equipe Ляказетт, забивший два гола. – Здорово отработали и болельщики – поддержка была великолепная. Счастье играть в такой обстановке. Вот только надо было забивать четвертый гол – имели ведь возможность. Вдвойне жалко и потому что, играю сейчас в клубе, который меня воспитал, когда еще будет шанс пробиться так далеко. Перед матчем мы учли ошибки первого в гостях. Эти две игры – главные в сезоне. Начали энергично, как и требовалось по установке, в первые пятнадцать минут выглядели очень сильно, и в дальнейшем играли прилично. Максвелл (Корне – прим. ред.) сделал все правильно, вот только промахнулся на пару сантиметров (на 89-й минуте матча бил с угла вратарской – прим. ред.). Обменял бы мои голы гола на финал Лиги Европы».

Напомним, «Аякс» победил (4:1) в первом матче в Амстердаме и сыграет в финале с «Манчестер Юнайтед».