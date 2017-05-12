Почеттино – лучший тренер АПЛ в апреле (фото)
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признан лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам прошлого месяца.
6️⃣ games— Premier League (@premierleague) 12 мая 2017 г.
6️⃣ wins
1️⃣6️⃣ scored
Mauricio Pochettino is @BarclaysFooty's Manager of the Month for April: https://t.co/QdMPdbI0tU #PLAwards pic.twitter.com/c3jr9qArbe
Напомним, в апреле лондонский клуб под руководством аргентинского специалиста обыграл «Барнли» (2:0), «Суонси» (3:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). Также «шпоры» одолели «Уотфорд» (4:0), «Борнмут» (4:0) и «Арсенал» (2:0).
Отметим, что помимо Почеттино на награду претендовали главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, наставник «Челси» Антонио Конте, а также Крэйг Шекспир из «Лестера» и Марку Силва, представляющий «Халл Сити».
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