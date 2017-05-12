Кристиан Паскуато: Поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о продолжении карьеры в России.

– Какие у вас планы на следующий сезон? Ходит много слухов.

– Пока точно я ничего не знаю. Не буду скрывать, российский чемпионат мне очень нравится. Но пока это все слухи. Будем ждать, претворятся ли они в жизнь. Я слышал об интересе «Зенита» и «Спартака».

– И что думаете об этом?

– Честно говоря, поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта, - сказал Паскуато корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью форварда «Крыльев Советов» можно прочитать здесь.