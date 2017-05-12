Кристиан Паскуато: Поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта
Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о продолжении карьеры в России.
– Какие у вас планы на следующий сезон? Ходит много слухов.
– Пока точно я ничего не знаю. Не буду скрывать, российский чемпионат мне очень нравится. Но пока это все слухи. Будем ждать, претворятся ли они в жизнь. Я слышал об интересе «Зенита» и «Спартака».
– И что думаете об этом?
– Честно говоря, поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта, - сказал Паскуато корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Полное интервью форварда «Крыльев Советов» можно прочитать здесь.
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