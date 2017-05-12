Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция2 : 0Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Паскуато: Поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о продолжении карьеры в России.

– Какие у вас планы на следующий сезон? Ходит много слухов.
– Пока точно я ничего не знаю. Не буду скрывать, российский чемпионат мне очень нравится. Но пока это все слухи. Будем ждать, претворятся ли они в жизнь. Я слышал об интересе «Зенита» и «Спартака».

– И что думаете об этом?
– Честно говоря, поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта, - сказал Паскуато корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью форварда «Крыльев Советов» можно прочитать здесь

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче с «Арсеналом»Сегодня ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в матче 28-го тура чемпионата России. Букмекеры считают московских армейцев явными фаворитами матча.Дмитрий Лоськов – болельщикам «Локо»: Приходите на матч с «Оренбургом», это очень важно для меняПолузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов обратился к болельщикам столичного клуба в преддверии матча 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Напомним, игра состоится 13 мая на стадионе «Локомотива» и стартует в 19:30 мск.Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибкуНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».Валерий Рейнгольд: ЦСКА победит «Арсенал»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Арсенал».Георгий Джикия: С таким тренером, как Каррера, мы не думаем о ничейном результатеЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия – о самом важном матче сезона, а также о главном тренер красно-белых Массимо Каррере, который привел команду к чемпионскому титулу.«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных командМатч 28-го тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита».Гаджи Гаджиев – о матче против «Спартака»: Нам терять нечего, кроме чести, как говоритсяГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ, которая состоится 13 мая в Перми.Никита Симонян: Игра «Спартака» в этом сезоне доставляла подлинное удовольствиеПервый вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян направил поздравление владельцу красно-белых Леониду Федуну.Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлагГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что на матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком» на стадионе «Звезда» ожидается аншлаг.Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]За Лигу чемпионов борются 3 команды, за Лигу Европу – тоже 3. «Советский спорт» объясняет, кому и что нужно сделать, чтобы сыграть в ЕвропеЭльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочноЭльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочноФорвард «Шинника» Эльдар Низамутдинов – о своей хоккейной карьере, пяти матчах в «Спартаке» и африканцах из «Алании».Сергей Карасев: Перевод в ФНЛ? Ничего не знаю об этомАрбитр Сергей Карасев прокомментировал информацию о своем переводе в ФНЛ.Потенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из АргентиныПотенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из АргентиныОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о нападающем «Ривер Плейт» Себастьяне Дриусси, которым интересуется «Спартак».Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрокаПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивили«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивилиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выбрал топ-5 открытий нынешнего сезона РФПЛ.«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и КонтеНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.Защитник «Торино» Дзаппакоста может перейти в «Спартак»Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста является одним из кандидатов на усилении правого фланга обороны «Спартака», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».Федор Чалов: Для таких команд, как «Арсенал» приятнее обыграть ЦСКА, чем кого-то из своих конкурентовФорвард московского ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом» в 28-м туре РФПЛ. Напомним, игра состоится сегодня в Москве и стартует в 19.30 мск.Сергей Прядкин: «Тосно» в РФПЛ должно играть в том регионе, в котором зарегистрированоГлава РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении «Тосно» в Великом Новгороде.Хави Грасия: Постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова»Наставник «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ростовом» в 28-м туре РФПЛ. Напомним, игра состоится 14 мая и стартует в 19.00 мск.
Футбол
Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлаг
Футбол
«Интер» по-прежнему рассчитывает на приглашение Конте
Легкая атлетика
Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию Рыспаева
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Кристиан Паскуато
Кристиан Паскуатовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости