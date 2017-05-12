Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрока
Полузащитник «Спартака»
Квинси Промес, скорее всего, останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч
ТВ».
25-летнего голландца все устраивает в России. Более того, он всерьез рассматривает вариант приобретения недвижимости в Москве.
Трансфер Промеса в Европу возможен только в двух случаях: новая команда должна играть в Лиге чемпионов, а также быть на ведущих ролях в национальном чемпионате.
Промес не будет рассматривать вариант перехода в клуб-середнях. Также он не согласен на роль запасного в топ-команде.
Напомним, с августа 2014 года Промес провел за «Спартак» 87 матчей и забил 42 гола. Третий год подряд он является лучшим бомбардиром команды.
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