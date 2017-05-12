Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Бабиков: Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Чемпион мира Антон Бабиков рассказал о настрое на летний период подготовки к олимпийскому сезону.

– Первый сбор пройдет в Белокурихе. Насколько вам там комфортно, уже начинали там подготовку к сезону?
– Я там буду уже четвертый раз. Мне там очень комфортно, – приводит АСН «Тюменская Арена». – Приятное место, где к нам всегда тепло относятся. Руководители санатория, врачи – все очень отзывчивые люди. В Белокурихе тихо, спокойно – то, что нужно для этого этапа подготовки.

– Тот факт, что сезон – олимпийский, добавляет ответственности или настроя на летние сборы?
– В какой-то степени, конечно. Но я всегда стараюсь прогрессировать. Думаю о том, что всю работу нужно выполнять идеально. Летом много внимания уделяю самоанализу. Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде. А сейчас надо думать о работе.

Напомним, сбор национальной команды в Белокурихе пройдет с 15 по 30 мая.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Медведев: Давайте обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было большеПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, на котором предложил обсудить меры по поддержке спортсменов.Рене Фазель: Комиссионер НХЛ подтвердил, что лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании своего разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттманом.Рене Фазель: В июле попробуем договориться с НХЛ по поводу ОлимпиадыПрезидент ИИХФ Рене Фазель сказал, что он не теряет надежды договориться с НХЛ, чтобы игроки из сильнейшей лиги мира приняли участие в Олимпиаде-2018. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в ПхенчханеПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2018 года нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина.Александр Кожевников: Я не вижу российских игроков, которые были бы не на контрактах и гремели в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, заявившего, что в ближайшее время начнут появляться новости о возвращении на родину российских игроков НХЛ.Капризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиКапризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с Бахом«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с БахомВ немецком парламенте прошли слушания, посвященные последствиям публикации докладов комиссии Ричарда Макларена.Александр Горшков: Перед Олимпиадой есть опасения за танцы на льду и мужское катаниеПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции рассказал о текущих проблемах этого вида спорта.Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию из-за допинговой проблемы нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Разговор получился обстоятельным.Алексей Яшин: Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду? Но это не конец света (видео)Алексей Яшин: Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду? Но это не конец света (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у знаменитого форварда, серебряного призера Олимпиады в Нагано Алексея Яшина.Владислав Третьяк: Сборная России поедет в Корею за две недели до ОлимпиадыПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, как сборная России будет готовиться к олимпийскому турниру в Пхенчхане.Дом высокой культуры быта. Корея готова к проведению зимних Олимпийских игрДом высокой культуры быта. Корея готова к проведению зимних Олимпийских игрНаш обозреватель делится своими впечатлениями от поездки в Корею.Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будетВице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.На сайте «Советского спорта» открылся раздел, посвященный Олимпийским играм 2018 годаЗа десять месяцев до старта Олимпийских игр в Пхенчхане в меню сайта «Советского спорта» появилась новая кнопка «ОИ–2024».«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМ«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМСеребряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух выступил экспертом «Советского спорта», проанализировав выступление наших фигуристов на ЧМ.Рене Фазель: Изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ стоит ожидать после окончания Кубка СтэнлиПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил надежду, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года может разрешиться после Кубка Стэнли.Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложьАгент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарям«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарямПочему Коскинен перестал сходить с ума, чему ошибки финна должны научить Шестеркина и чем ближайший чемпионат мира идеален для Василевского.
Футбол
Мхитарян и Ляказетт – в символической сборной ответных матчей Лиги Европы (фото)
Футбол
Почеттино – лучший тренер АПЛ в апреле (фото)
Футбол
Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрока
Футбол
Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в апреле (видео)
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018