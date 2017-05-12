Антон Бабиков: Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде
Чемпион мира Антон
Бабиков рассказал о настрое на летний период подготовки к олимпийскому сезону.
– Первый сбор пройдет
в Белокурихе. Насколько вам там комфортно, уже начинали там подготовку к
сезону?
– Я там буду уже четвертый раз. Мне там очень комфортно, – приводит АСН «Тюменская Арена». – Приятное место, где к нам всегда тепло относятся. Руководители санатория, врачи – все очень отзывчивые люди. В Белокурихе тихо, спокойно – то, что нужно для этого этапа подготовки.
– Тот факт, что сезон
– олимпийский, добавляет ответственности или настроя на летние сборы?
– В какой-то степени, конечно. Но я всегда стараюсь прогрессировать. Думаю о том, что всю работу нужно выполнять идеально. Летом много внимания уделяю самоанализу. Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде. А сейчас надо думать о работе.
Напомним, сбор национальной команды в Белокурихе пройдет с 15 по 30 мая.