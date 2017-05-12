Антон Бабиков: Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде

Чемпион мира Антон Бабиков рассказал о настрое на летний период подготовки к олимпийскому сезону.

– Первый сбор пройдет в Белокурихе. Насколько вам там комфортно, уже начинали там подготовку к сезону?

– Я там буду уже четвертый раз. Мне там очень комфортно, – приводит АСН «Тюменская Арена». – Приятное место, где к нам всегда тепло относятся. Руководители санатория, врачи – все очень отзывчивые люди. В Белокурихе тихо, спокойно – то, что нужно для этого этапа подготовки.

– Тот факт, что сезон – олимпийский, добавляет ответственности или настроя на летние сборы?

– В какой-то степени, конечно. Но я всегда стараюсь прогрессировать. Думаю о том, что всю работу нужно выполнять идеально. Летом много внимания уделяю самоанализу. Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к Олимпиаде. А сейчас надо думать о работе.

Напомним, сбор национальной команды в Белокурихе пройдет с 15 по 30 мая.