Мхитарян и Ляказетт – в символической сборной ответных матчей Лиги Европы (фото)
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы.
Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).
Защитники: Кенни Тете, Давинсон Санчес (оба – «Аякс»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Пионе Систо («Сельта»), Генрих Мхитарян, Маруан Феллайни (оба – «Манчестер Юнайтед»), Набиль Фекир, Максим Гоналон (оба – «Лион»).
Нападающие: Александр Ляказетт («Лион»), Каспер Дольберг («Аякс»).
#EuropaLeague, l'équipe #UEFA des demies retour! pic.twitter.com/0Q5SbCnUkH— L'UEFA (@UEFAcom_fr) 12 мая 2017 г.
По итогам сыгранных матчей в финал Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Игра между ними состоится 24 мая в Стокгольме.
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