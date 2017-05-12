Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мхитарян и Ляказетт – в символической сборной ответных матчей Лиги Европы (фото)

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы.

Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).

Защитники: Кенни Тете, Давинсон Санчес (оба – «Аякс»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Пионе Систо («Сельта»), Генрих Мхитарян, Маруан Феллайни (оба – «Манчестер Юнайтед»), Набиль Фекир, Максим Гоналон (оба – «Лион»).

Нападающие: Александр Ляказетт («Лион»), Каспер Дольберг («Аякс»).

По итогам сыгранных матчей в финал Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Игра между ними состоится 24 мая в Стокгольме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».УЕФА объявил имена арбитров на финал Лиги Европы в СтокгольмеКак сообщает пресс-служба УЕФА, румынская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит финал Лиги Европы, который состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.Александр Ляказетт: Обменял бы мои голы на финал Лиги ЕвропыНападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).Матье Вальбуэна: В этот год мы как никогда были близки к тому, чтобы выиграть Лигу ЕвропыПолузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал домашний матч ½ финала Лиги Европы с «Аяксом» (3:1).Феллайни и Ляказетт поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги Европы.«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Петер Бос: Первый тайм шокировал игроков «Аякса», и все-таки мы выстоялиГлавный тренер «Аякса» Петер Бос отметил, что выход в финал Лиги Европы дался его подопечным очень нелегко.Эдвин ван дер Сар: «Аякс» предоставляет молодым футболистам шансы и возможностиГенеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар отметил продуктивную работу голландского клуба с молодыми игроками.Жозе Моуринью: У «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведет за это время три матчаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы-2016/17.Рой Кин: Уровень игры «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшегоБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин скептически оценил игру команды в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».Дави Классен: «Аякс» в финале Лиги Европы, у меня просто нет слов!Капитан «Аякса» Дави Классен прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы-2016/17.Александр Ляказетт: Если бы я сыграл в первом матче с «Аяксом», все могло сложиться иначеНападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.Жозе Моуринью: Если мы выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастливГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.Андер Эррера: Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ практически невозможноПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче ½ финала Лиги Европы.«МЮ» едет в Стокгольм, где его ждет «Аякс»: итоги полуфиналов Лиги Европы«МЮ» едет в Стокгольм, где его ждет «Аякс»: итоги полуфиналов Лиги ЕвропыКоманда Жозе Моуриньо не выиграла дома у «Сельты», но вышла в финал Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал Лиги Европы«Манчестер Юнайтед» дома сыграл внчью с «Сельтой» (1:1) в ответной встрече ½ финала Лиги Европы.«Аякс» в гостях проиграл «Лиону», но вышел в финал ЛЕФутболисты французского «Лиона» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги Европы переиграли голландский «Аякс».«Манчестер Юнайтед» - «Сельта». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой».«Лион» - «Аякс». Стартовые составыСтали известны стартовые составы голландского «Аякса» и французского «Лиона» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Футбол
Мхитарян и Ляказетт – в символической сборной ответных матчей Лиги Европы (фото)
Футбол
Почеттино – лучший тренер АПЛ в апреле (фото)
Футбол
Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрока
Футбол
Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в апреле (видео)
все новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
УЕФА
УЕФА