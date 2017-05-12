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Сергей Карасев: Перевод в ФНЛ? Ничего не знаю об этом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал информацию о своем переводе в ФНЛ.

«Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал. Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений (по данному поводу) у меня нет», – приводит «Р-Спорт» слова Карасева.

Отметим, что в мае и июне Карасев вместе со своими ассистентами Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным будут работать на матчах юниорского чемпионата мира, который пройдет в Южной Корее.

Ранее стало известно о том, что в весенней части сезона Карасев допустил серьезные ошибки. Речь идет о матчах «Терек» – «Уфа» (18-й тур), «Томь» – «Оренбург» (24-й тур) и «Крылья Советов» – «Оренбург» (26-й тур).

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