УЕФА объявил имена арбитров на финал Лиги Европы в Стокгольме

Как сообщает пресс-служба УЕФА, румынская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит финал Лиги Европы, который состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.

Отмечается, что помогать 40-летнему рефери будут его соотечественники – Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром назначен Джанлука Рокки из Италии, а дополнительные помощники – Матей Юг и Славко Винчич из Словении.

Напомним, в нынешнем сезоне Скомина обслужил шесть матчей Лиги чемпионов, в том числе ответную игру 1/4 финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией».

24 мая за трофей Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».