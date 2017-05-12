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Ян Муршак: В «Торпедо» я буду получать больше, чем в ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной Словении Ян Муршак прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Торпедо».

– Думаю, многие хоккеисты согласятся со мной, если скажу, что ты теряешь какую-то свежесть, энергию, когда долго играешь в одном месте, – приводит «Р-Спорт» слова Муршака. – К тому же «Торпедо» сделало действительно хорошее предложение – я буду получать даже больше, чем в ЦСКА.

– В последние сезоны стиль игры «Торпедо», по большому счету, мало чем отличался от игры ЦСКА. Вы это учитывали при выборе в пользу Нижнего?
– …В новом сезоне «Торпедо» собирается изменить стиль, дать игрокам больше возможностей играть в хоккей, проявлять себя, больше пасовать. В целом, конечно, система, похожая на ЦСКА, но свободы должно быть больше – свободы при игре в нападении, в большинстве. Надеюсь, я не прогадал и принял правильное решение, тем более что в команде будет еще один словенец – Жига Еглич, это позитивный момент для меня.

Напомним, предстоящий сезон станет пятым для 29-летнего форварда в КХЛ. В ЦСКА он перешел 30 декабря 2013 года из «Амура». В 223 матчах лиги Муршак набрал 138 (54+84) очков.

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