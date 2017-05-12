Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена
3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».
Как сообщает пресс-служба УЕФА, эту игру рассудит немецкий арбитр Феликс Брих из Мюнхена. Отмечается, что помогать ему будут также представители Германии – Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертым судьей назначен Милорад Мажич из Сербии.
Дополнительные ассистенты рефери: Бастиан Данкерт, Марко Фритц, резервный арбитр: Рафаэль Фольтин (Германия).
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