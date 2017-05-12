Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».

Глава правительства осмотрел легкоатлетический центр, спортивно-оздоровительный комплекс, залы для тренировок по фехтованию и художественной гимнастике и побеседовал со спортсменами, затронув тему выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом.

«Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее.

Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная.

Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена», – приводит ТАСС слова Медведева.

Напомним, российские легкоатлеты подают заявку на выступление под нейтральным флагом в связи с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).