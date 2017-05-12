Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом

Источник:  ТАССКомментарии

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».

Глава правительства осмотрел легкоатлетический центр, спортивно-оздоровительный комплекс, залы для тренировок по фехтованию и художественной гимнастике и побеседовал со спортсменами, затронув тему выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом.

«Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее.

Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная.

Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена», – приводит ТАСС слова Медведева.

Напомним, российские легкоатлеты подают заявку на выступление под нейтральным флагом в связи с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Медведев: Давайте обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было большеПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, на котором предложил обсудить меры по поддержке спортсменов.Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в СтокгольмеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.Легкоатлеты Чермошанская, Омарова и Цирихов дисквалифицированы за допингТолкатели ядра Анна Омарова и Сослан Цирихов, а также бегунья Юлия Чермошанская подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетамиС 28 по 30 апреля прошла встреча Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на которой были рассмотрены предложения проектной группы.Об этом сообщает пресс-служба организации.Дмитрий Медведев назвал удивительной ситуацию с тремя удаленными игроками «Урала»Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допингаДисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестированияПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников Кубка конфедерацийКак сообщает официальный сайт правовой информации, премьер-министр России Димитрий Медведев распорядился обеспечить сопровождение машинами ГИБДД для транспорта участников Кубка конфедераций по футболу на период с 7 июня по 10 июля 2017 года.Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метровИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.CAS дисквалифицировал Майорову на четыре года за допингСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение дисквалифицировать российскую бегунью Альбину Майорову на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДАВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сомнение в эффективности политики руководства ИААФ по отношению к России.Кривошапка, Стародубцев и еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на два годаПять российских легкоатлетов добровольно признали нарушения антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. В их число вошли Анна Булгакова (метание молота), Антонина Кривошапка (бег на 400 метров), Евгения Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска), Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом).Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросовВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.Татьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущенияТатьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущения«Insidethegames» публикует точку зрения Татьяны Лебедевой о причинах кофликта между Еленой Исинбаевой и главой IAAFСебастьяном Коу.Исполнительный директор ВФЛА: ИААФ к нам несправедливыИсполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коу, который заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.Себастьян Коу: Перспектива восстановления членства ВФЛА остается далекойПрезидент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.Им и Исинбаева не нравится?Им и Исинбаева не нравится?Назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может осложнить восстановление в правах российской легкой атлетики.Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминацияГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.IAAF не разрешила российской бегунье Аглицкой выступать под нейтральным флагомМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи на 100 метров с барьерами Марии Аглицкой на участие в международных турнирах под нейтральным флагом, сообщает RT.Дмитрий Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехомПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал допуск семи россиян до международных стартов.
Футбол
Мхитарян и Ляказетт – в символической сборной ответных матчей Лиги Европы (фото)
Футбол
Почеттино – лучший тренер АПЛ в апреле (фото)
Футбол
Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрока
Футбол
Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в апреле (видео)
все новости
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведеввсе новости
ВФЛА
ВФЛА
ИААФ (IAAF)
ИААФ (IAAF)