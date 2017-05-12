«Интер» по-прежнему рассчитывает на приглашение Конте

«Интер» продолжает надеяться на то, что сможет уговорить главного тренера «Челси» Антонио Конте возглавить команду, сообщает Football Italia.

По данным Gazzetta dello Sport, следующие несколько дней станут решающими в вопросе приглашения итальянца в «Интер». Конте рассчитывает замахнуться на победу в Лиге чемпионов и в настоящее время ждет определенных гарантий от владельца «Челси» Романа Абрамовича.

При этом по информации издания, благодаря великолепной дипломатической работе спортивного директора «Интера» Пьеро Аусилио «нерадзурри» сохраняют шансы на Конте.

Ранее стало известно, что «Интер» предлагает тренеру контракт с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.