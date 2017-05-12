Дмитрий Шляхтин: Нас не устраивает затянувшаяся пауза в вопросе допуска наших спортсменов

Президент Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) отправлен повторный запрос по вопросу допуска представителей России на международные турниры под нейтральным флагом.

«Вчера мы отправили повторный запрос в IAAF и хотим получить четкий ответ по остальным заявкам наших спортсменов. Нас не может устраивать такая затянувшаяся пауза. Если заявки отклонены, то мы должны это знать», – приводит ТАСС слова Шляхтина.

Напомним, в апреле ИААФ допустила к турнирам чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене (Кучина). Также допуск получили еще пять представителей России: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгун с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.