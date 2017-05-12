Райан Гецлаф: Ринне – замечательный голкипер, но для нас это ничего не меняет
Форвард «Анахайма»
Райан Гецлаф перед финалом плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» высказался
о голкипере «хищников» Пекки Ринне.
«На этом этапе у любого соперника будет очень надежный вратарь. Иначе так высоко подняться не получится. Но для нас это ничего не меняет.
Ринне – замечательный голкипер. Мы уважаем соперника, но намерены победить», – приводит слова Гецлафа официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне Ринне одержал восемь побед в десяти матчах, две из них – «на ноль». 34-летний финн отразил 95,1 процентов бросков, пропуская в среднем за матч по 1,37 шайбы.
Первый матч серии пройдет в ночь на субботу в Анахайме.
Матч
Место и дата
13 мая 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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