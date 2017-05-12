Райан Гецлаф: Ринне – замечательный голкипер, но для нас это ничего не меняет

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф перед финалом плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» высказался о голкипере «хищников» Пекки Ринне.

«На этом этапе у любого соперника будет очень надежный вратарь. Иначе так высоко подняться не получится. Но для нас это ничего не меняет.

Ринне – замечательный голкипер. Мы уважаем соперника, но намерены победить», – приводит слова Гецлафа официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Ринне одержал восемь побед в десяти матчах, две из них – «на ноль». 34-летний финн отразил 95,1 процентов бросков, пропуская в среднем за матч по 1,37 шайбы.

Первый матч серии пройдет в ночь на субботу в Анахайме.